Prefeitura de Cambé anuncia a instalação de novos radares, que serão ativados na segunda

A Prefeitura de Cambé anunciou, nesta sexta-feira (4), uma nova fase do seu programa 'Cambé + Segura', com a instalação de 28 radares de trânsito, que se juntam às demais 242 câmeras de monitoramento, espalhadas pela cidade. Os novos radares passarão a estar ativos e autuando a partir da próxima segunda-feira (7).





O projeto, segundo a administração, visa promover "mais segurança e inovação no combate de delitos e agilidade na resolução de crimes". Todas as imagens captadas pelos radares serão enviadas a um Centro de Monitoramento, localizado na Secretaria de Transito, garantindo uma qualidade "no trânsito, nas ruas, rodovias, escolas e espaços públicos".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As novas câmeras irão fiscalizar 38 faixas de transito, em casos de: avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa, conversão em locais proibidos e excesso de velocidade. A Prefeitura informou que, também, instalou placas alertando sobre a presença dos radares antes dos pontos de fiscalização para garantir, de fato, um trânsito mais seguro.





Além disso, Cambé agora conta com 41 câmeras LAP, que fazem leitura de placas e conseguem puxar todo o histórico e delitos dos veículos. 65 câmeras PTZ, com zoom e movimento 360º, para monitoramento de espaços públicos; e mais 108 câmeras VMS, fixas, sendo 100 delas em todas as escolas de Cambé, garantindo mais segurança para alunos e professores.

Publicidade





O prefeito Conrado Scheller ressaltou que uma cidade em pleno desenvolvimento precisa também de organização, mas, principalmente, prezar pela vida. "Instalamos os equipamentos, a população já vai se acostumando com eles há um ano, já resolvemos crimes com as imagens das nossas câmeras e essas ações vão se intensificar a partir de agora. Nosso intuito não é multar, ganhar dinheiro a partir das câmeras, mas salvar vidas”, destacou o prefeito.





A secretária municipal de Segurança Pública e Trânsito, Thays Kuchenbecker, explicou que o projeto foi pensado para contemplar diferentes situações. Como o cinturão que registra todos os veículos que entram no município e podem estar cometendo algum delito, ou as câmeras nas escolas, que vão aumentar a segurança das crianças. “O projeto Cambé + Segura é um projeto de inovação e tecnologia, visando ter essas câmeras como aliadas na organização e garantia de mais segurança em Cambé. Portanto, teremos fiscalização 24 horas por dia e, agora, em março, o início das autuações. A partir do momento que um condutor cometer uma infração de trânsito, automaticamente o equipamento captura essa imagem e encaminha para a Central, onde o agente de trânsito vai analisar a imagem e decidir se confecciona o auto da infração”, salientou.

Publicidade





Segundo o Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná), Cambé conta com uma frota veicular de mais de 77 mil veículos. Só em 2024, o Sistema de Registro de Ocorrências e Estatísticas do Corpo de Bombeiros do Paraná registrou em Cambé 494 sinistros – popularmente conhecidos como acidentes de trânsito –, englobando atropelamento, queda de veículos, colisão e outros. Os sinistros envolveram 614 pessoas, com aumento de 4,24% em comparação com 2023. 10 pessoas morreram em Cambé vítimas de acidentes de trânsito no último ano.





Projeto Cambé + Segura

Publicidade





Desde o final de 2023, foram instalados equipamentos de fiscalização urbana e realizada a contratação de agentes de trânsito, além de uma nova sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, com uma estrutura própria e ideal para atuação. A sede ainda conta com uma moderna Central de Monitoramento, disposta com diversos monitores que mostram as imagens das 242 câmeras instaladas.





Paralelamente a isso, a Secretaria também promove trabalhos educacionais nas escolas e ruas. Os agentes de trânsito promovem palestras para as crianças, e também auxiliam na chegada e saída de carros e vans nos ambientes escolares. O intuito é fazer com que toda a sociedade esteja habituada e passe a conversar e agir para um trânsito mais seguro.