Prefeitura de Cambé realiza Festa do Trabalhador no dia 1º de Maio

Nesta segunda-feira (1), no feriado do Dia do Trabalho, a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) realiza a tradicional Festa do Trabalhador.





O evento será realizado no Centro Esportivo Castelo Branco, na Rua Humberto Moreschi, 395, das 8h às 17h. Final do torneio de futebol amador, atrações culturais e atividades físicas, oferta de serviços de saúde estão entre as atrações.



O evento contará com a fase final do tradicional torneio de futebol amador 1º de Maio, que terá a participação de 46 equipes esse ano - com seletivas no domingo (30) nos campos do Novo Bandeirantes, Santo Amaro e São Francisco - e 15 partidas que decidem quem será o campeão da atual edição no Centro Esportivo Castelo Branco.





Além do campeonato, as secretarias municipais organizaram a oferta de serviços públicos, atrações culturais e atividades para toda a família como alongamento, aulas e apresentação de dança, show musical, brinquedos para as crianças e praça de alimentação no local.





A secretaria municipal de Saúde estará atuando através do Ônibus da Saúde, com serviços como aferição de pressão, aplicação de vacina da gripe, exames preventivos para as mulheres, orientação nutricional e de saúde bucal, além da entrega de panfletos educativos e informações sobre a dengue.





