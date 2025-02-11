Prefeitura de Cambé vai abrir inscrição para doação de ração a ONGs e cuidadores de animais

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) vai abrir novo cadastro para ONGs ou cuidadores de cães e gatos vulneráveis receberem doação de ração por meio do programa Cãobé. O prazo para inscrições começa nesta sexta-feira (14) e vai até o próximo dia 28, beneficiando entidades ou protetores que cuidam de, no mínimo, dez animais.





As inscrições devem ser feitas na sede da pasta, localizada na Rua Francisco Delgado Sanches, 189, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O novo chamamento do projeto Cãobé prevê o cadastro de novas ONGs, entidades, pessoas jurídicas, cuidadores e pessoas físicas. Pessoas ou ONGs já cadastradas podem atualizar o número de animais, se essa quantidade foi alterada. Caso não haja mudança do número de animais, não é necessária nenhuma atualização.





As entidades e ONGs deverão apresentar cópia dos documentos da constituição da entidade, cópia dos documentos pessoais do presidente da entidade, cópia do comprovante de endereço do local do abrigo dos animais e três fotos do ambiente onde os animais ficam acolhidos.

Publicidade





Já cuidadores deverão apresentar cópia de documentos pessoais do responsável, cópia do comprovante de residência e cópia do comprovante de residência do local onde os animais estão abrigados – caso seja diferente da moradia do cuidador. Também é preciso apresentar três fotos do local onde os animais estão acolhidos.





Após o cadastramento, a prefeitura fará uma verificação das condições dos ambientes e de cuidado onde os animais ficam. Caso seja atestada alguma irregularidade, ou algo não esteja de acordo, o cadastro poderá ser reprovado.





Conforme a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em 2024 foram distribuídas mais de cinco toneladas de ração, direcionadas para 53 cuidadores. Cerca de 1.350 animais foram beneficiados com o programa.