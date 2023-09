Prefeitura de Cambé volta a oferecer curso gratuito de panificação

A secretaria de Trabalho e Profissionalização de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) voltou a ofertar o curso de panificação.





A formação ocorre através do programa Capacita Cambé, que oferece cursos profissionalizantes no município, e as aulas são realizadas em uma cozinha especialmente preparada no Instituto Federal do Paraná, que fica na rua da Lapa, 160.



Publicidade

Publicidade





As aulas são ministradas pelo mestre confeiteiro Ulisses Pegoraro, que explicou que inicialmente as alunas passam por toda a fundamentação teórica para entenderem bem a parte de fermentação e produção, e posteriormente há a conclusão com todas as aulas práticas dentro do laboratório. O curso ensina desde a pesagem e formulação da receita, até a finalização do produto para já ir para a área de venda.





“Tudo isso para os alunos iniciarem o trabalho já sabendo produzir todas as etapas quando ingressarem no mercado de trabalho. A área de panificação tem uma grande margem, com espaço e necessidade para as pessoas já começarem a trabalhar. Também visamos ajudar as pessoas que já estão empreendendo, já trabalham na área e estão vendendo seus produtos. Agora, elas vão aprender a parte técnica e todos os detalhes”, afirmou o professor.

Publicidade





Sandra Maria da Silva é autônoma, já estudou gastronomia e hoje trabalha fazendo jantares para famílias, mas entrou no curso de panificação para realizar o sonho de abrir uma cafeteria. Segundo ela, o curso surpreendeu as expectativas e já está agregando muito em sua vida.





“A minha paixão é trabalhar com comida, e essa oportunidade que a Prefeitura abriu para a gente é única. Estou muito feliz de estar fazendo o curso porque vai gerar trabalho para nós, a possibilidade de abrir um negócio, a chance de crescer na área."







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: