Prefeitura de Londrina começa a notificar pais sobre vacinação nas escolas

Três semanas depois do lançamento da Campanha de Vacinação nas Escolas pelo Governo do Estado, Londrina iniciou, nesta segunda-feira (5), a fase de envio do termo de consentimento aos pais e responsáveis por alunos que podem ser contemplados.





Por meio da integração entre as secretarias municipais de Saúde e de Educação, foram analisadas as carteiras de vacinação dos estudantes das escolas municipais, Centros Municipais (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs), levando à formação de um público-alvo de aproximadamente 9.600 crianças com os documentos incompletos.

Diferentemente do informado na semana passada, de que a aplicação dos imunizantes começaria nesta segunda, a prefeitura esclareceu que a vacinação está prevista para começar, efetivamente, na quinta-feira (8). Para receberem as doses em atraso, os estudantes devem apresentar a caderneta e autorização assinada por um adulto responsável, documento que foi entregue nesta segunda (5).





O órgão informou, por meio da assessoria, que a Secretaria Municipal de Saúde depende do recebimento dos termos para fazer a “organização para vacinação”. “A escola vê quais vacinas os pais autorizaram para quais crianças, informa a UBS (Unidade Básica de Saúde) correspondente, e a equipe vai lá fazer a vacinação das crianças, está dentro do cronograma”, garantiu.





