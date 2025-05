Prefeitura de Londrina controla vazamento no Lago Igapó II e nível da água sobe 6 cm

O vazamento no Lago Igapó II foi parcialmente estancado, resultando em um aumento de seis centímetros no nível da água nas últimas 12 horas, informou na tarde deste domingo (16) a Prefietura de Londrina. A ação foi conduzida por equipes da Secretaria de Obras, CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Sema (Secretaria do Meio Ambiente) e Secretaria de Agricultura.





Caso esse cenário se mantenha, a expectativa é que o nível do lago volte ao normal em aproximadamente uma semana. Esse tempo adicional permitirá que as equipes planejem as ações necessárias para o conserto da comporta rompida, evitando a necessidade de esvaziamento total do Lago II e prevenindo a morte de peixes.

Neste sábado (15), veio à tona o rompimento de uma comporta do Lago Igapó, localizada sob a transposição da Avenida Higienópolis, provocando o esvaziamento do Lago 2. O vertedouro é responsável por controlar o nível da água, fazendo o escoamento do Lago 2 para o 1.