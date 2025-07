Prefeitura de Londrina defende execução do traçado original do Contorno Leste

Com a garantia de que o Contorno Leste de Londrina será executado pela concessionária que assumir o Lote 4 da concessão das rodovias paranaenses, o traçado da obra — que ligará a PR-445 à BR-369, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) — voltou a ser colocado em pauta.





O “desenho” da rodovia é bastante conhecido em Londrina e está previsto em legislações municipais desde a década de 1990, com a aprovação — e posterior atualização — da Lei do Sistema Viário. Atualmente, o traçado funcional do Contorno Leste está baseado no Plano de Mobilidade Urbana de Londrina, aprovado em 2022. No ano passado, ele voltou a ser incluído na Lei do Sistema Viário (n° 13.907/2024), aprovada durante a revisão do Plano Diretor do município.

A previsão é que o contorno tenha aproximadamente 23 quilômetros de extensão, com seis viadutos e trincheiras, além de dez transições em cursos d’água, passando a cerca de três quilômetros do aeroporto de Londrina — o que reforça o papel estratégico do ramal para o desenvolvimento da região. O traçado começa na PR-445, nas proximidades do Patrimônio Selva, e segue até o Ceasa, na BR-369, na entrada de Ibiporã, atravessando a região leste de Londrina.





