Prefeitura de Londrina divulga dez pregões para micro e pequenas empresas

A Prefeitura de Londrina divulgou, nesta sexta-feira (18), dez oportunidades de pregões presenciais e por videoconferência voltados, prioritariamente, a MEs (microempresas), EPPS (empresas de pequeno porte) e MEIs (microempreendedores individuais) sediadas em Londrina.





OS DEZ PREGÕES VISAM CONTRATAR:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Serviços de marcenaria para confecção de móveis com projeto e instalação

– Valor máximo: R$ 5.778.949,86

Publicidade





Aquisição de insumos e vacinas antirrábicas para cães e gatos

– Valor máximo: R$ 6.413,20





Serviços de Plotagem

– Valor máximo: R$ 353.889,74

Publicidade





Fornecimento e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo

– Valor máximo: R$ 1.035.079,38





Aquisição de ferragens

– Valor máximo: R$ 114.171,33

Publicidade





Aquisição de material de marcenaria

– Valor máximo: R$ 343.952,79





Aquisição de piso tátil

– Valor máximo: R$ 6.253,20

Publicidade





Serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota de motocicletas

– Valor máximo: R$ 197.977,91





Locação mensal e diária de climatizador evaporativo

– Valor máximo: R$ 222.840,90

Publicidade





Aquisição de equipamentos de EPI e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva)

– Valor máximo: R$ 150.127,71





O valor estimado de todas as licitações é de, aproximadamente, R$ 8,2 milhões.

Publicidade





O pregão presencial e por videoconferência oportuniza às empresas a participação de forma presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, ou on-line por videoconferência.



Os empresários de Londrina que tiverem interesse em conhecer as oportunidades podem entrar em contato com o programa Compra Londrina, pelo telefone (43) 3372-4606, que também é WhatsApp. Por meio do site oficial também é possível obter diversas informações.







BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.