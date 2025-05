Prefeitura de Londrina não deverá promover programação de Carnaval

Fixado no calendário de 2025, o Carnaval e suas festividades serão realizados de 1º a 4 de março em território nacional.





Em Londrina, há uma programação ampla organizada por diferentes setores como bares, blocos de rua, loja de brinquedos, restaurantes, clubes e em espaços conhecidos como no Parque Governador Ney Braga, no Kartódromo e no Sesc Cadeião. Entretanto, são eventos de particulares.

Segundo o secretário de Cultura, Marcos Antônio Castri, o Marcão Kareca, por iniciativa da pasta, não há uma agenda para o período e a decisão leva em consideração o posiocionamento de todas as autoridades competentes ligadas à segurança do público, bem como a falta de um local com estrutura para o evento e os impactos gerados por ele.