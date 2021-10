Prefeitura de Londrina publica seleção preliminar de projetos de vilas culturais

A Prefeitura de Londrina publicou, nesta quarta-feira (13), o resultado preliminar do Edital nº 005/2021, voltado para a seleção de projetos de Vilas Culturais concorrentes a benefícios do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). A lista pode ser acessada no Jornal Oficial do Município, edição nº 4.460.

Ao todo, seis propostas foram inscritas neste edital para o Programa de Vilas Culturais, sendo que quatro vilas culturais serão contempladas com o incentivo do Promic em 2021.

Inscreveram-se as vilas Canto do MARL, Vila do Circo, Vila Cultural Alma Brasil, Casa da Vila, Casa do Samba & Expressões Afro-Brasileiras, e Vila Cultural de Comunicação Popular.





Todos os projetos apresentados passaram pela Cappe (Comissão de Análise de Programas e Projetos Estratégicos). Neste primeiro momento, foram elencados as iniciativas com suas respectivas pontuações, na condição de classificados e desclassificados.

A partir da data do resultado preliminar, os proponentes interessados em interpor recurso ante a decisão contam com prazo de cinco dias para encaminhar suas justificativas para a reconsideração ou manutenção da decisão. Caso a decisão seja mantida, o recurso será encaminhado ao titular da pasta para decisão final.





Há um formulário on-line específico para apresentação do recurso, por meio do Anexo VIII do Edital 005/2021, disponibilizado pelo Portal da Prefeitura. O encaminhamento deve ser feito exclusivamente pela internet, utilizando a plataforma Londrina Cultura. Os documentos não serão recebidos presencialmente. Será permitida na interposição de recurso o envio de documentos sinalizados pela comissão no edital preliminar.





Para o Edital 005/2021, o Promic disponibilizará montante de R$ 600 mil, sendo R$ 300 mil destinados para cada ano de vigência. Os recursos são provenientes do Feipc (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais), e cada projeto deve apresentar plano de trabalho para 24 meses, limitado ao valor de R$ 150 mil, divididos em R$ 75 mil para cada ano de execução do projeto.





Os projetos contemplados em 2021 se somarão às outras sete Vilas que já haviam sido aprovadas em editais anteriores, podendo exercer suas atividades até o próximo ano. São elas a Vila Grafatório, Vila Triolé Cultural, Barracão Tangará, Vila Circo Escola, Usina Cultural, Vila Flapt e Canto do MARL.





Vilas Culturais: A Prefeitura alega buscar incentivar, por meio da seleção de vilas culturais, a cultura londrinense, fomentando projetos que ofertem ou mantenham espaços para realização de programação cultural como pontos de encontro, lazer e fruição cultural para os cidadãos.





A intenção, segundo o Executivo, é promover a articulação de artistas e grupos de produção cultural, em linguagens específicas ou integradas.





As propostas devem ser direcionadas para resultar em qualificação do espaço urbano e melhoria da qualidade de vida da população, bem como o aprimoramento do espaço para articulação das linguagens e áreas culturais a que se propõe.





As Vilas Culturais podem ser localizadas na área urbana e dos distritos de Londrina, implantadas em espaços públicos ou privados.





Dentre as funções previstas para o funcionamento, estão a realização de atividades culturais promovidas pelo próprio grupo gestor do local, e o acolhimento de atividades culturais desenvolvidas por outros, em especial no âmbito de projetos culturais fomentados pelo Promic.