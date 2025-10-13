Pesquisar

Estrada da Perobinha

Prefeitura de Londrina realiza licitação para duplicar mais um trecho da Av. Saul Elkind

Redação Bonde com N.Com
13 out 2025 às 15:58

Foto: Emerson Dias / NCom
A Prefeitura de Londrina abriu processo licitatório, na modalidade concorrência eletrônica, para fazer a duplicação da Avenida Saul Elkind, entre a Rua Luiz Leoni e a Rodovia PR- 445, na Estrada da Perobinha, e da Rua Joni Belai Aguiar, entre a Saul Elkind e a Rua Primo Campana, ambos os trechos na Zona Norte. O projeto de duplicação abrange uma extensão de 5,3 km de via e vai viabilizar novos eixos de desenvolvimento econômico e habitacional entre Londrina e Cambé.

As propostas da Concorrência Pública nº 14/2025, do tipo menor preço, serão abertas às 13h do dia 26 de novembro, por meio do Portal de Compras do Governo Federal, (UASG: 987667), no qual o edital está disponível para download. O valor máximo é de R$ 27.750.154,79 e os recursos serão custeados por meio de um convênio com a Secid (Secretaria de Estado das Cidades), do Governo do Estado. O prazo de execução será de 360 dias.

A pavimentação será em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), compreendendo serviços preliminares; drenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; iluminação pública; e ensaios de controle tecnológico.

O prefeito Tiago Amaral ressaltou que se trata de uma grande obra em uma região estratégica da cidade, que conecta Londrina e Cambé. “É um dos projetos mais esperados da região norte, e uma conquista pela qual venho lutando há muito tempo, desde quando era deputado.

O vice-prefeito, Júnior Santos Rosa, que é da região, também abraçou essa causa ainda como vereador. Viemos construindo o projeto junto com o governador Ratinho Júnior, já conseguimos a primeira parte da duplicação desse trecho e, agora, conseguimos licitar esta nova etapa da obra. Muita gente na região norte prefere usar a Saul Elkind para atravessar a cidade, especialmente por conta do grande fluxo que ela recebe. Por isso, estruturar toda a Saul em pista dupla até a PR-445 é realmente necessário”, afirmou.


O processo licitatório será conduzido pela Prefeitura de Londrina, por meio da SMGP (Secretaria Municipal de Gestão Pública), e a SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) ficará responsável pela fiscalização da obra. Todas as informações sobre o edital contam no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) da Prefeitura (Processo de nº 19.008.172160/2025-74).

Após a conclusão da duplicação, será possível percorrer toda a Avenida Saul Elkind em pista dupla, desde o cruzamento com a Avenida Angelina Ricci Vezozzo até chegar à rodovia estadual, na entrada de Cambé. Recentemente, a Prefeitura de Londrina concluiu a duplicação da Avenida Saul Elkind em aproximadamente um quilômetro, entre a Rua André Buck e a Avenida dos Garis.

Licitação Saul Elkind ZN Estrada da Perobinha Londrina Prefeitura de Londrina
