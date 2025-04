Prefeitura de Rolândia já notificou 400 terrenos com mato alto apenas em 2025

A Prefeitura de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) informou nesta terça-feira (15) que somente em 2025, já notificou 400 terrenos particulares devido à presença de mato alto.





O comunicado também destacou que o prazo de regularização e limpeza para os proprietários autuados é de dez dias corridos, após o recebimento da notificação.





Caso não haja a normalização do terreno dentro do prazo estipulado, a Prefeitura fará a roçagem, cobrando o valor de R$ 0,42 pelo metro quadrado. Soma-se a esse valor, a aplicação de uma multa, na quantia de R$ 1.100.

Um exemplo





Simulando um terreno de 300m², a Prefeitura calcula que o valor total do serviço mais a multa, seria de R$ 1.226

Muito além de estética





A manutenção de terrenos com grama baixa auxilia na redução de possíveis criadouros de dengue, além de evitar que animais peçonhentos sejam atraídos ao local e promove uma maior segurança para o entorno.

Denuncie





Caso conheça um terreno abandonado, sem as devidas manutenções, entre em contato pelo telefone e WhatsApp (43) 3156-0333 ou através do preenchimento do protocolo online.