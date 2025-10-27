Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Pra não fechar 'no vermelho'

Prefeitura de Tamarana deve cancelar eventos de fim de ano para conter gastos

Fernando Buchhorn Jr. - Redação Bonde
27 out 2025 às 16:01

Compartilhar notícia

Divulgação/Eliseu Batista Alencar
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Com dificuldades financeiras, a Prefeitura de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) deve cancelar dois shows sertanejos no valor de R$ 550 mil – contratados em setembro para as comemorações do 30º aniversário da cidade – e também reduzir as decorações natalinas do fim do ano para fechar 2025 com o caixa no azul. 


Em 16 de outubro, a prefeita Luzia Suzukawa (PSD) assinou um decreto (Decreto 257/2025) para contenção temporária de gastos do Executivo municipal. Com vigência imediata, o documento suspende nomeações e admissões; a concessão de funções gratificadas e licenças-prêmio; e celebração de contratos e aditivos até o dia 31 de dezembro

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Além disso, o documento impede a realização de despesas com combustíveis, cerimoniais e alimentação de prédios públicos em valor que exceda a média do último quadrimestre ou no valor máximo pago em setembro pelo serviço, mas reduzido em 20%.


Há menos de um mês no cargo, a secretária municipal de Administração, Maria Rose Soares explica que o objetivo da medida é impedir que Tamarana encerre o ano em déficit orçamentário

Publicidade


“O objetivo do decreto é fechar no azul. A gente está com problema, com uma dificuldade nas fontes livres do município. E quando fecha, em 31 de dezembro, não pode ter déficit orçamentário e financeiro. O objetivo é esse. Não precisa nem ser superávit. Se fechar empatado já está de bom tamanho”, comentou.


Diferentemente das receitas vinculadas, que são recursos do município destinados a uma finalidade específica, as receitas livres são aquelas que podem ser remanejadas e destinadas àquilo que a administração avaliar como necessário. 

Publicidade


Com as contenções propostas pelo decreto, a previsão da prefeitura é economizar até R$ 1,5 milhão. Segundo a secretária de Administração, não haverá prejuízos em contratos e licitações vigentes. 


“Isso foi analisado. Sentamos com toda a equipe e chegamos a esse consenso. São algumas licitações que não serão prorrogadas agora, porque para ter uma dotação orçamentária tem que ter previsão de receita e a gente tem essa dificuldade. Então, alguns contratos não serão prorrogados. Será feita uma nova licitação no início de janeiro, mas o serviço não será prejudicado por isso”, garante Soares. 

Publicidade


SHOWS DE ANIVERSÁRIO E DECORAÇÃO NATALINA


Contratados em setembro, os shows das duplas sertanejas Guilherme & Santiago e Guilherme & Benuto também devem ser cancelados, informou a secretária de Administração.

Publicidade


Com valor de R$ 270 mil e R$ 280 mil, respectivamente, as duplas se apresentariam durante as comemorações do aniversário de 30 anos de emancipação política de Tamarana, entre 12 e 14 de dezembro. 


“Um deles vai ser cancelado já. Ele só está na procuradoria jurídica, porque eu preciso de um parecer. Apesar de estar escrito no contrato que não tem multa para o município nem nada, a gente precisa fazer esse procedimento. O outro a gente vai aguardar um pouquinho mais, porque o pessoal aqui está correndo atrás também de um recurso vinculado para ver se consegue pagar. Eu acho que provavelmente serão cancelados os dois”, afirma Soares.


A secretária também lamenta que o município tenha que fazer cortes no planejamento das decorações natalinas como parte da contenção de gastos. A licitação inicial, de R$ 580 mil, deve ser reduzida para R$ 100 mil com recursos vinculados. 

Cadastre-se em nossa newsletter


“Vendo que a gente não ia conseguir recursos vinculados suficientes para fazer isto, e como a forma que foi feita a licitação não daria para aproveitar, porque ela foi feita no valor global e não por item, nós cancelamos este pregão e vamos fazer outro com valor menor, mais enxuto”, esclarece. 

Tamarana gastos eventos Shows e eventos Festival e eventos Natal Natal 2025 Decreto municipal decreto
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas