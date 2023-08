Prefeitura inicia a duplicação da Avenida Paulo Novaes da Silveira, no Jardim Sabará

Começou nesta segunda-feira (7) a obra de duplicação da Avenida Paulo Novaes da Silveira, localizada no Jardim Sabará, região oeste da cidade. Com investimentos na ordem de R$ 1.694.000,00, a Prefeitura contratou, mediante licitação, a empresa Tomelleri Engenharia para executar os serviços em um prazo de 210 dias.





A via, situada na divisa entre Londrina e Cambé, já possui um trecho duplicado. Com a obra, passará a ser duplicada por completo. A área que vai receber os serviços possui cerca de 650m de extensão e fica localizada entre a marginal da PR-445 e a Rua Vital Ferreira Chagas.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, informou que os recursos para esta execução são provenientes da linha Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), da Caixa Econômica Federal (CEF). “Essa é uma rua muito movimentada, com bastante moradias tanto do lado de Londrina como de Cambé. É também itinerário de linhas de ônibus, tem comércios, postos de combustível, então o trânsito acaba sendo mais perigoso. Essa duplicação é aguardada há anos pela população, uma obra muito importante que vai levar mais segurança aos moradores e trabalhadores que circulam por essa via”, destacou.





As primeiras ações na Avenida Paulo Novaes da Silveira tiveram início nesta segunda-feira (7), com implantação da nova rede de galerias pluviais em dois pontos da avenida e que, posteriormente, será interligada à tubulação já existente. Segundo o fiscal responsável pela obra, engenheiro Fernando Nakao, essa etapa deve levar em torno de 40 dias. E nos pontos onde já têm o sistema de drenagem, as equipes farão uma frente de trabalho para recorte do terreno e construção do meio-fio.



Além dos serviços de drenagem, o projeto prevê a implantação de passeio, canteiro, pavimentação asfáltica do novo trecho e sinalização viária. Alguns postes de energia elétrica serão deslocados e, para acessibilidade, haverá instalação de guias rebaixadas.