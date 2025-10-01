Prefeitura inicia obras de ampliação do CMEI Dirce de Almeida Barros Baptista

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dirce de Almeida Barros Baptista, localizado na Rua Ernesto de Souza Guedes, 135, Jardim Piza (Zona Sul), passa por obras de ampliação que quase dobrarão a sua capacidade de atendimento. Na manhã desta quarta-feira (1º), o prefeito Tiago Amaral e a secretária municipal de Educação, Vânia da Costa, estiveram no local para vistoriar o início das obras.





As intervenções compreendem construção de novo bloco no padrão do Proinfância, contendo quatro novas salas de aula, uma sala multiuso, fraldários, sanitários de alunos, solário e área de circulação coberta, totalizando 390,35 metros quadrados de área construída. O CMEI está situado em um terreno de 4.022,08 metros quadrados e atende 111 alunos da Educação Infantil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A ampliação das novas salas de aula possibilitará o aumento da oferta de novas turmas, com capacidade de atendimento de aproximadamente 80 novas vagas para atendimento à comunidade local e bairros adjacentes, em uma região que possui demanda por educação infantil. O CMEI acolhe a comunidade dos bairros José Bastos, Piza, Neman Sahyun e Monte Belo, entre outros. Além disso, a sala multiuso proporcionará um espaço alternativo para o desenvolvimento de atividades pedagógicas diversas, em um ambiente adequado, com conforto e qualidade para os alunos.





Durante a visita ao CMEI Dirce de Almeida Barros Baptista, o prefeito Tiago Amaral destacou a grande procura pelo atendimento na região sul, especialmente no entorno do Jardim Piza. Segundo ele, o CMEI é uma unidade de muita qualidade, que oferece não apenas ensino, mas também cuidado, carinho e afeto. “Em breve, os pais de toda a região sul vão ter um importante acréscimo para a educação dos seus filhos. O CMEI exerce um papel estratégico na formação das crianças, pois é um local de cuidado, de aprendizado, de ensino, de início da jornada educacional das crianças”, enfatizou.

Publicidade





A secretária municipal de Educação, Vânia da Costa, afirmou que os bairros vizinhos ao CMEI poderão ser atendidos com as novas vagas. “Serão cerca de 80 alunos a mais e isso é muito importante para a Educação Infantil. Assim que as obras forem entregues, vamos fazer o chamamento das crianças por meio da Central de Vagas, dando preferência àquelas que estão na fila de espera e que moram no entorno”, contou.





A diretora da unidade, Priscila Picoli, ressaltou que a ampliação é muito importante por conta da lista de espera de crianças que desejam estudar no CMEI. “Atualmente, atendemos 110 alunos, algumas turmas no integral e outras no parcial. Com a ampliação, poderemos quase dobrar o nosso atendimento. Estou muito feliz com as obras que vão acontecer em nossa unidade, pois será possível atender os bairros próximos”, disse.

Publicidade





A obra está sob responsabilidade da Construtora Zacarias, como cumprimento de contrapartida referente a dois novos loteamentos residenciais. O investimento está estimado em R$ 1.280.000,00, com prazo de execução de até 180 dias.





Sobre o nome do CMEI

Publicidade





O nome do Centro Municipal de Educação Infantil foi escolhido em homenagem à professora Dirce de Almeida Barros Baptista, que lecionou por mais de trinta anos e é avó do deputado federal Filipe Barros.





Dirce chegou a Londrina em 1938, aos 8 anos de idade, vinda da cidade de Olímpia, no interior de São Paulo. Em 1949, casou-se com Hamilton Braga Pereira Baptista, com quem teve quatro filhos. Determinada a realizar o sonho de estudar, decidiu ingressar na formação docente mesmo grávida do quarto filho e com os outros três ainda pequenos.

Publicidade





Transformou-se em professora dedicada, reconhecida pela alegria com que desempenhava sua missão. Seus olhos brilhavam sempre que falava dos alunos, e tinha profundo orgulho da profissão e da escola onde trabalhou por mais de três décadas. Dirce deixou um legado de amor pela educação, sendo lembrada não apenas como uma excelente professora, mas também como exemplo de determinação e paixão pelo ensino.





Entre os presentes na solenidade, estiveram o assessor do deputado Filipe Barros, Rogério Kislki, representando o parlamentar; o diretor técnico da Construtora Zacarias Rodrigo Zacarias; além da comunidade escolar.

Publicidade



