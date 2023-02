Prefeitura já arrecadou mais de R$ 212 milhões em pagamentos à vista do IPTU 2023

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) divulgou, nesta quinta-feira (2), o balanço parcial dos pagamentos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2023. No total, o valor lançado no primeiro lote do IPTU, cuja data de vencimento foi na terça-feira (31), é de R$ 238.833.971,58, correspondente a 125.453 carnês, que foram enviados no início de janeiro.





Cerca de 90% deste montante, equivalente a R$ 216.295.509,00 e referente a 109.457 carnês, já foi negociado, sendo R$ 204.312.772,86 em pagamentos à vista e R$ 11.982.736,14 em parcelas.

Em relação ao segundo lote, cujo vencimento é no dia 17 de fevereiro, o valor total lançado é de R$ 242.244.356,93, correspondente a 131.926 carnês. O montante já negociado é de R$ 11.683.895,02, sendo R$ 7.817.084,36 à vista e R$ 3.866.810,66 parcelado.





Conforme o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, a opção pelo pagamento à vista oferece vantagens consideráveis para os contribuintes, com descontos significativos. “O desconto obtido vai de 10% a 15% do valor do imposto, considerando os pagamentos feitos à vista pelo contribuinte nos anos anteriores, de forma seguida. Ou seja, no primeiro ano em que o pagamento é efetuado à vista, o desconto é de 10%, passando para 11% no segundo ano seguido, 12% no terceiro e assim por diante. Trata-se de uma vantagem financeira muito grande para o contribuinte, uma economia que faz diferença”, disse.

Ainda segundo Perez, a Secretaria de Fazenda disponibiliza, além do carnê, diversas ferramentas à população para o pagamento do IPTU. “Recentemente implantamos o pagamento via Pix, que pode ser usado para pagamentos on-line, através do Portal da Prefeitura. Outras opções disponíveis são o boleto bancário e o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que é uma guia que pode ser emitida pelos cidadãos que possuem contas no Itaú e Banco do Brasil. Quem tiver qualquer dúvida sobre o IPTU pode contatar a equipe da Secretaria de Fazenda, pelo telefone (43) 3372-4424, ou vir até a nossa Praça de Atendimento, que fica no andar térreo da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635”, afirmou.

Acesso on-line – A Prefeitura de Londrina disponibiliza o acesso on-line aos dados do IPTU 2023. Na página inicial do Portal da Prefeitura (www.londrina.pr.gov.br), o contribuinte deve clicar no banner “IPTU 2023” e, na sequência, informar a inscrição imobiliária e o CPF do proprietário do imóvel.

Além dos lançamentos do IPTU referentes ao exercício 2023, os carnês incluem o valor da taxa de coleta de lixo. Essa contribuição é cobrada com base nos custos do serviço no ano anterior, calculados pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e divididos pelo número de coletas semanais que atendem o imóvel.

