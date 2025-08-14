Prefeitura lança concurso "Marco Londrina 100 anos"

Na manhã desta quinta-feira (14) foi lançado, na sede da Prefeitura, o concurso “Marco Londrina 100 anos”, que vai selecionar projetos para a criação de um monumento, instalação ou espaço urbano que celebre os 100 anos da cidade, a ser comemorado em 2034. A iniciativa foi apresentada pelo prefeito Tiago Amaral e pelo secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, em solenidade realizada no auditório da Prefeitura.





O concurso vai selecionar um projeto simbólico dos 100 anos de Londrina, que será executado e entregue pela Prefeitura em 2034, data do centenário da cidade. A proposta será construída ou adaptada em espaço urbano e deve representar a identidade, memória e futuro de Londrina. Os recursos públicos para execução do projeto serão de até R$ 50 milhões.





Qualquer pessoa de Londrina ou de outra cidade do país poderá apresentar um projeto (croqui), de um monumento, praça, instalação artística, pavilhão ou outra intervenção arquitetônica ou paisagística, que reflita a história, valores, diversidade cultural e potencial de inovação da cidade. O projeto deve estar alinhado ao Masterplan (plano estratégico de longo prazo para o desenvolvimento da cidade de Londrina).

A ideia é mobilizar arquitetos, urbanistas, engenheiros, artistas visuais, designers, estudantes universitários, startups, instituições de ensino, coletivos criativos e toda sociedade civil em um processo colaborativo e simbólico para o centenário da cidade. O projeto pode ser apresentado por grupo de até cinco integrantes.

O objetivo é envolver a sociedade na celebração do centenário, valorizando a criatividade, a arte, a arquitetura e o urbanismo. Com isso, busca-se criar espaços de encontro, pertencimento e visibilidade, promovendo o desenvolvimento urbano sustentável e a preservação da memória histórica, além de fortalecer o turismo local.

O prefeito Tiago Amaral ressaltou que a intenção do concurso é oportunizar à população londrinense e profissionais renomados, de todo o Brasil, a criação de um marco simbólico do centenário da cidade, registrando sua história e projetando seu futuro. “A proposta valoriza tanto o passado ligado à migração e ao agronegócio quanto o presente e o futuro, focados em desenvolvimento tecnológico, inovação e qualidade de vida. A ideia é dar liberdade criativa aos participantes, garantindo que o resultado seja estratégico, inspirador e marcante para a história de Londrina”, disse.





O representante da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, Luciano Rudnick, deu mais detalhes sobre o concurso. “As propostas podem incluir monumentos, instalações, construções ou ideias inovadoras que representem a história, o presente e o futuro de Londrina, em espaços públicos. Cada equipe poderá inscrever um projeto e os três melhores serão premiados, com o primeiro lugar sendo preferencialmente implementado. O edital será lançado em breve, com prazo de dois meses para inscrições, e os recursos necessários para a execução, estimados em até R$ 50 milhões, serão buscados via emendas federais e estaduais, além de verbas municipais. O objetivo é planejar e garantir que a obra seja entregue no centenário, registrando a identidade e promovendo o desenvolvimento da cidade”, explicou.

Serão premiadas as três primeiras ideias mais criativas, com valores de R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil, respectivamente. O resultado final do concurso será anunciado ainda em 2025, no dia 10 de dezembro, nove anos antes do centenário da cidade, para garantir tempo suficiente para o planejamento e execução.





O concurso “Marco Londrina 100 anos” é uma iniciativa da Prefeitura e do Estado do Paraná e conta com apoio de diversas entidades, como Sinduscon, Sincoval, Sindimetal, Sociedade Rural do Paraná, Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Clube de Eengenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), Estação 43, Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais (Anpea), Sindicato da Indústria de Tecnologia da Informação do Paraná e Associação Brasileira de Tecnologia, Inovação e Comunicação (Abratic). Também estão diretamente ligados ao concurso dois importantes órgãos municipais, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) e o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

