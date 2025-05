Prefeitura libera trecho da Avenida Octávio Genta para o tráfego na zona sul de Londrina

A Secretaria Municipal de Obras de Londrina liberou nesta segunda-feira (5) o tráfego de veículos pela Avenida Octávio Genta, no trecho entre a rotatória da Rua Luiz Lerco até a Manoel Alves dos Santos, nas proximidades da PR-445, na região do Vivendas do Arvoredo.





Já o trecho da ligação da Octávio Genta com a Waldemar Spranger permanecerá fechado até o fim das obras nesta área, informou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Obra iniciada em 2024, a duplicação da Avenida Octávio Genta deve desafogar o trânsito na zona sul de Londrina, ao ligar diretamente a Avenida Waldemar Spranger à rotatória da Rodovia Mábio Gonçalves Palhano.





A obra tem uma extensão de aproximadamente dois quilômetros e um custo previsto de R$ 12,1 milhões. A entrega estava prevista para o fim do ano passado, mas a empreiteira, com sede em Santana do Parnaíba, pediu aditamento de prazo.