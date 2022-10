Prefeituras de Cambé, Rolândia e Ibiporã adotam ponto facultativo nesta sexta-feira

As prefeituras de Cambé, Rolândia e Ibiporã irão adotar o ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 28, Dia do Servidor Público. Os principais prédios de atendimento ao público estarão fechados, exceto alguns serviços essenciais de saúde, como as UPA's. Quem precisar de algum serviço deve comparecer à sede na segunda-feira (31).





Já o comércio varejista das cidades vai funcionar normalmente na sexta-feira, das 9h às 18h. Já no sábado (29), o comércio abre na parte da manhã, até às 13h.

Confira o que abre e fecha em cada uma das cidades da região de Londrina:





CAMBÉ

A sede da Prefeitura, a secretaria de Fazenda e a Sala do Empreendedor de Cambé estarão fechadas nesta sexta-feira (28).





Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade vão estar fechadas na sexta-feira e retornam normalmente com os atendimentos na segunda-feira. Quem precisar de algum atendimento de urgência e emergência pode ir até uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).

A coleta de lixo vai funcionar normalmente na sexta-feira em todas as regiões da cidade em dois períodos: em alguns bairros, a coleta passa durante a manhã, a partir das 7h; e em outros, à tarde, a partir das 17h.



Todas as 44 escolas e creches do município vão funcionar normalmente no Dia do Servidor Público, tanto no período matutino quanto no vespertino e integral. A Secretaria de Educação optou por trocar a data pelo dia 10 de outubro, véspera do aniversário da cidade.



IBIPORÃ

Segundo a Prefeitura de Ibiporã, a sede e suas secretarias, exceto a secretaria de Educação, estarão fechadas. As escolas e o administrativo desta secretaria seguem em atividade, até porque a rede de ensino tem calendário próprio.

Na Saúde, o atendimento será feito exclusivamente na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, que terá funcionamento normal. As demais UBS's estarão fechadas e só retomam na segunda-feira.





A coleta de resíduos seguem sem alteração no calendário.

ROLÂNDIA

A secretaria de Administração informa que no dia 28 de outubro, sexta-feira, os prédios e serviços públicos estarão em recesso, em virtude do ponto facultativo alusivo ao “Dia do Servidor Municipal”. Contudo, a secretaria de Saúde informa que o PA 24h da Vila Oliveira terá atendimento normal. As demais Unidades Básicas de Saúde, estarão fechadas.





Na rede municipal de educação, aulas estarão em recesso na sexta. A empresa terceirizada Sanetran informa que as coletas de lixo orgânico e de reciclável e os demais serviços serão feitos normalmente.





Na sexta-feira, o cidadão que precisar, pode fazer protocolo ou consulta de serviço público pelo portal da Prefeitura: www.rolandia.pr.gov.br e clicar em Serviços On Line ou ir direto no link do atendimento em https://rolandia.1doc.com.br/atendimento