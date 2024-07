Prêmio Tereza de Benguela exalta trajetória de mulheres negras em Londrina

O Coletivo Black Divas promove, nesta quarta-feira, 31 de julho, a 4ª edição do Prêmio Tereza de Benguela, criado para exaltar e divulgar a trajetória de mulheres negras que contribuem com o empoderamento da população negra e o desenvolvimento da cidade. Serão 30 homenageadas nesta edição, que acontece na sede da Unicesumar ((Av. Santa Mônica, 450), a partir das 19h.





Dentre as presenças confirmadas estão a Secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), Leandre Dal Ponte; o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati; o diretor de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais da Semipi, Eduardo de Oliveira Filho; Welisson Vieira de Aguiar, presidente Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR); Tito Valle, ex-vereador; Maria Eugênia, ex-presidenta do CMPIR; Rosalina Batista, da Associação das Entidades de Mulheres do Paraná (Assempa), Marselle Carvalho, do Centro de Ciências da Saúde e do Departamento de Saúde Coletiva da UEL (Universidade Estadual de Londrina); e Ana Cláudia Ferreira, gerente de distribuição e operações JR Coca-Cola.

Dentre as homenageadas, Lolo Garcia, a primeira motorista mulher, negra, de caminhões da Coca-Cola na região; e a maratonista Cleuza Maria Ireneu, bicampeã da volta internacional da Pampulha 1999/2000 e bicampeã brasileira da São Silvestre.





“O Prêmio Tereza de Benguela tem a missão de dar visibilidade a trajetórias de mulheres negras inspiradoras. Já foram três edições, quase 100 mulheres homenageadas, aplaudidas por suas lutas e vitórias. O evento também é uma oportunidade de reconhecer pessoas aliadas na luta antirracista, que são muitas”, destaca Sandra Mara Aguilera, coordenadora do Coletivo Black Divas.

JULHO DAS PRETAS

Julho é um mês simbólico para a luta das mulheres negras, pois o dia 25 marca duas datas importantes: o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela.

Desde 2022, Londrina conta com uma Lei Municipal, de autoria da vereadora Lu Oliveira, que garante a inscrição do Dia de Tereza de Benguela também no calendário do município.





O prêmio encerra o ‘julho das pretas’ homenageando e exaltando mulheres com perfis diferentes e diversos: jovens, idosas, estudantes, profissionais, militantes históricas. Todas com as vivências entrecortadas pelo racismo, mas cientes de sua força e da importância da coletividade.

EM 2019

Aquele que é considerado o 1º Prêmio Tereza de Benguela aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de Londrina, no dia 25 de julho de 2019, com a presença de integrantes do Coletivo Black Divas, falas e apresentações artísticas. Na época, a proposição foi do vereador Guilherme Belinati.





Em decorrência da pandemia, o prêmio não aconteceu nos anos de 2020 e 2021, voltando em 2022, com a premiação de 25 mulheres no dia 30 de julho.





Em 2023, o prêmio voltou a acontecer na Câmara de Vereadores, já contando com a presença de autoridades de estado como a secretária Leandre Dal Ponte.