Preocupação com política e economia aumenta na indústria do Paraná

A 29ª Sondagem Industrial 2024-2025, divulgada nesta quinta-feira (20) pela Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), confirmou o aumento da preocupação do industrial paranaense com as políticas econômicas do país.





De acordo com a pesquisa, 43% dos empresários do setor acreditam que haverá retração em 2025. Destes, 10% estão entre os mais pessimistas, que esperam uma forte retração.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Apenas 1% dos entrevistados pela pesquisa acreditam em forte crescimento para este ano. Os que apostam em crescimento são 23%. Já 33% dos industriais acham que a economia do país deve ficar estável. Entre os fatores que influenciaram as respostas, 60% citaram a política nacional, 25% a economia nacional, 8% a geopolítica mundial, e 7% a economia internacional.





Já a expectativa em relação ao seu próprio negócio é mais positiva entre os empresários do setor: 61% se dizem otimistas, sendo que 7% estão no subgrupo dos muito otimistas. O grupo dos pessimistas é de 8%, sendo 1% os mais extremos. Por fim, 30% dos entrevistados optaram pela neutralidade ao responder o questionário.

Publicidade





O maior otimismo se dá em relação às vendas, produtividade e conquista de novos mercados. Já a maior preocupação do empresário industrial quando o assunto é o desempenho é com os custos totais de produção, mão de obra, insumos e matérias-primas, e energia.





O cenário de incertezas e a dificuldade de acesso ao crédito também contribuem para um olhar mais conservador em relação a investimentos. Praticamente quatro em cada 10 dos entrevistados disseram que pretendem investir menos do que no ano passado ou não investir.





Por outro lado, 32% planejam ampliar os investimentos, sendo que 5% responderam que vão investir muito mais que em 2024. As prioridades de investimento serão a melhoria de processos, produtos ou serviços; redução de custo de produção, prospecção de mercados e ampliação da capacidade produtiva.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: