Prestador de serviços suspeito de vender celulares e drogas dentro de cadeias é preso em Londrina

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (22), um homem de 20 anos suspeito de envolvimento na venda de celulares e drogas para o interior de cadeias.





A abordagem aconteceu na rua Goiás, no Centro de Londrina, após os policiais receberem informações do serviço de inteligência do 30° BPM e do setor de inteligência do Deppen (Departamento de Polícia Penal).

Durante a operação, os policiais interceptaram um veículo Jetta com quatro indivíduos no interior. Segundo denúncias, o proprietário do carro, um prestador de serviços do Deppen há cinco meses, estaria usando sua função para repassar celulares e entorpecentes aos presos.





Durante a abordagem, o suspeito confessou que vendia celulares para detentos ao preço de R$ 10 mil cada e afirmou que, com o lucro obtido, já havia adquirido o veículo e outros bens. Na ação, foram apreendidos nove celulares, além de carregadores e o veículo usado no esquema.





O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado, junto com os materiais apreendidos, à Central de Flagrantes de Londrina.