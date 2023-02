PRF apreende 1,5 tonelada de maconha, 600 mil maços de cigarros e armas de fogo no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 400 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Guaíra, na BR-163. O motorista conseguiu fugir e o caminhão foi identificado como clone, com registro de furto no estado de São Paulo. O caminhão e os cigarros foram depositados na Receita Federal.





Logo depois, por volta das 23h30, houve a apreensão de 40 quilos de maconha com um casal, na BR-277, em Guarapuava. A droga estava no porta malas de um Uno. Ainda, foram encontrados 10 papelotes de cocaína (40 g). O casal foi detido e encaminhado, com as drogas, para a polícia judiciária.

No sábado (11), por volta das 22h50, policiais rodoviários federais apreenderam 185 quilos de maconha na cabine de um caminhão, abordado na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu. O condutor, um paraguaio, foi detido e encaminhado, com as drogas, para a polícia judiciária.





No domingo (12), em Maringá, por volta das 2 horas, uma equipe de policiais observou, na rodovia PR-317, um carro em alta velocidade. Ao saírem para interceptar o motorista, conseguiram abordá-lo, mas dois homens correram em direção a uma área de mata, não sendo localizados. No carro, abandonado, os policiais encontraram e apreenderam 131 quilos de maconha, que foram entregues à polícia judiciária.





Mais tarde no domingo, cerca de 15 horas, a PRF apreendeu 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Guaíra, na BR-163. Os cigarros estavam em um caminhão baú, que o motorista disse estar transportando salgadinhos. Ele foi detido e encaminhado para a polícia judiciária. O caminhão e os cigarros foram entregues à Receita Federal.





E, na segunda (13), por volta de 1 hora, policiais rodoviários federais apreenderam 1.157 quilos de maconha, uma pistola e uma carabina, bem como 50 munições, tudo calibre 9 mm, em um SUV, logo depois que populares acionaram a equipe sobre um acidente na PR-180, nas imediações da Unidade da PRF em Cascavel. Ao atenderem à ocorrência, verificaram que uma Hilux estava capotada e não havia ninguém por perto. Ao levarem o veículo para a unidade, na vistoria encontraram os materiais apreendidos, que foram encaminhados para a polícia judiciária. A Hilux tinha registro de roubo, ocorrido em julho de 2022.