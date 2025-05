PRF apreende 1,6 t de droga em cinco ocorrências nas regiões de Londrina e Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, entre esta terça (5) e quarta-feira (6), mais de uma tonelada e meia de drogas e mais de meio milhão de maços de cigarros em diferentes pontos do Norte e Noroeste do Paraná. As ações resultaram na retirada de mais de 1,6 mil quilos de drogas e 504 mil maços de cigarros de origem estrangeira de circulação.





A primeira apreensão de drogas ocorreu por volta das 11h desta terça, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Durante fiscalização, a PRF abordou um caminhão-baú que transportava carga de cestas básicas. Ao abrir o compartimento de carga, os policiais encontraram 988 quilos de maconha escondidos em caixas de papelão. O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Arapongas.

Pouco depois, também às 11h, em Paiçandu (Regição Metropolitana de Maringá), um carro foi localizado abandonado em uma lavoura após tentativa de fuga. O veículo estava carregado com cerca de 345 quilos de maconha e apresentava sinais de adulteração e registro de furto. Nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.





Ainda na manhã do mesmo dia, em Campo Mourão (Centro-Oeste), um carro estacionado em um posto de combustíveis foi inspecionado e, no porta-malas, os policiais localizaram aproximadamente 202 quilos de maconha. O condutor foi preso e declarou que havia pegado a droga em Foz do Iguaçu. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil local.

Às 12h50, em Londrina, um carro foi abordado após tentativa de fuga em via urbana. No interior do veículo foram localizados 30 quilos de maconha e 40 quilos de skunk. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Londrina.





Mais tarde, às 17h15, em Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá), um carro fugiu de uma tentativa de abordagem. Durante a perseguição, um dos ocupantes lançou uma bolsa pela janela antes de o veículo ser abandonado. No interior da bolsa foram encontrados 21 quilos de cloridrato de cocaína, apreendidos com apoio da Polícia Civil.

À noite, por volta das 21h40, na BR-369, em Londrina, a PRF apreendeu 4 mil maços de cigarros contrabandeados que estavam sendo transportados em um carro. Dois homens foram detidos e a ocorrência foi encaminhada à Receita Federal e à Delegacia da Polícia Federal.





Já na madrugada do dia 6 de maio, por volta das 2h30, no entroncamento da PR-317 com a BR-376, em Maringá, a PRF realizou nova apreensão de contrabando. Foram encontrados 500 mil maços de cigarros de origem estrangeira. A carga foi encaminhada à Receita Federal.





Ao todo, foram apreendidos 1.626,02 quilos de drogas, sendo 1.564,76 quilos de maconha, 40,1 quilos de skunk e 21,05 quilos de cocaína, além de 504 mil maços de cigarros. As ocorrências foram encaminhadas às autoridades competentes para os procedimentos legais.