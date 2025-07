PRF apreende 171 toneladas de drogas neste primeiro semestre no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 171,6 toneladas de drogas ilícitas no primeiro semestre de 2025 no Paraná. No mesmo período do ano passado, foram 135,1 toneladas, o que representa um aumento de mais de 27%.





O volume apreendido neste semestre equivale a 88% do total registrado ao longo de todo o ano de 2023, quando 195 toneladas foram localizadas pela PRF no estado. Se o ritmo das apreensões for mantido, deve ultrapassar o recorde estabelecido em 2024, de 284 toneladas.





A principal droga apreendida foi a maconha, com 168,2 toneladas. O haxixe foi a substância que apresentou a maior variação: as apreensões aumentaram 461%, com 279,7 quilos localizados. As apreensões de cocaína — segundo tipo de droga mais apreendido nas rodovias federais do Paraná — seguem em um cenário de estabilidade. Neste ano, foram apreendidas 2,02 toneladas, número próximo das 2,03 toneladas de 2024.





Pela posição geográfica estratégica, o Paraná é uma porta de entrada para o tráfico de drogas no Brasil. A extensa fronteira do estado com países vizinhos, como Paraguai e Argentina, facilita o escoamento de drogas para o interior do país. A principal apreensão neste semestre foi registrada em junho, em Marechal Cândido Rondon, quando 17,2 toneladas de maconha foram localizadas em uma carreta que seguia do Mato Grosso do Sul para o sul do país.





O tráfico de drogas é o principal crime que leva pessoas a serem detidas pela PRF. Das 1.650 pessoas presas pela instituição no semestre, 25% (416) foram por esse crime. No mesmo período do ano passado, 404 pessoas foram detidas.

O salto significativo nos números de apreensão de drogas pela PRF no Paraná é resultado de um conjunto de medidas estratégicas adotadas pela corporação, que incluem a capacitação dos policiais, o uso de inteligência policial e a cooperação entre órgãos de segurança.





A população pode contribuir denunciando atividades suspeitas pelo telefone 191.

