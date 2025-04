PRF apreende eletrônicos e perfumes contrabandeados no Noroeste do Paraná

Durante patrulhamento na PR-463, em Colorado, na manhã de quinta-feira (11), a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu uma carga de perfumes e eletrônicos de origem paraguaia sem o devido desembaraço aduaneiro.





A abordagem ocorreu após os agentes notarem que a traseira de um VW/Virtus estava visivelmente rebaixada, o que levantou suspeitas. Ao verificarem o interior do carro, foram encontrados os produtos contrabandeados.

A equipe entrou em contato com a Polícia Federal e a Receita Federal de Maringá, que orientaram sobre os procedimentos. As mercadorias foram levadas ao pátio da Receita Federal em Maringá, enquanto o veículo foi liberado no local. Os ocupantes do carro acompanharam toda a contagem e lacração das mercadorias.