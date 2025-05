Primeira Assembleia Itinerante de 2025 acontece em Arapongas

Os deputados estaduais que representam os municípios da região de Arapongas já se preparam para receber propostas e iniciativas da sociedade durante a sessão especial da Assembleia Itinerante, que ocorre na cidade no dia 5 de fevereiro.





A Assembleia Legislativa do Paraná repete o que fez no ano passado e realiza a primeira edição de 2025 do projeto criado pela Mesa Executiva durante a Movelpar Home Show, que ocorre entre 4 e 6 de fevereiro no Centro de Eventos Expoara.

O evento reúne indústrias moveleiras, lojistas e profissionais do setor. Será a 16° edição da Assembleia Itinerante.





A solenidade do Legislativo ocorre a partir das 18 horas. Na cidade, os deputados estaduais irão ouvir os anseios e reivindicações de entidades de classe e de membros da sociedade civil organizada.

Durante as atividades, um documento com as demandas da região será recebido pela Assembleia Legislativa. Além disso, os parlamentares vão homenagear personalidades de destaque da região.





A iniciativa já foi realizada nas cidades de Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Paranavaí, Astorga e Ivaiporã.

O projeto encerrou os dois primeiros anos de realização com mais de quatros mil sugestões e reivindicações recebidas de diversos setores da sociedade. Em todos os municípios, o objetivo é aproximar os parlamentares das pessoas.





CASA DO POVO

O atual primeiro-secretário e presidente eleito do Poder Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD), afirmou que a Assembleia Itinerante cumpre seu objetivo ao dar a oportunidade das pessoas criarem uma relação mais próxima com a Casa de Leis.





“Estamos retomando, em 2025, a Assembleia Itinerante. Nos dois primeiros anos do projeto, passamos por dezenas de cidades, recebendo mais de quatro mil sugestões, algumas delas transformadas em projetos de lei. Estaremos em Arapongas, durante a Movelpar Home Show, para conversar com prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, setor produtivo e a população em geral. Digo sempre que a Assembleia Legislativa é a casa do povo, mas para que o povo se sinta em casa, a Assembleia precisa ir onde ele está”, comentou.





