Apresentações culturais

Primeira edição do "Viva o Centro!", em Londrina, celebra o espaço público

Adriana de Cunto - Grupo Folha
03 fev 2025 às 08:45

Vivian Honorato/N.Com
A primeira edição da festa “Viva o Centro!”, organizada pela Prefeitura de Londrina, reuniu um público de todas as idades nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, na Praça Marechal Floriano Peixoto, a praça da Bandeira, ao lado da Catedral Metropolitana.


A programação incluiu apresentações culturais e esportivas, praça de alimentação, exposição e orientações de saúde. Logo na abertura, a festa contou com uma benção ecumênica, celebrada pelo pastor Nei Matos e pelo padre Joel Ribeiro Medeiros. 

Houve, ainda, hasteamento da Bandeira Nacional, acompanhado pela execução do Hino à Bandeira em versão gravada. Já o Hino Nacional foi apresentado ao vivo pelo Quinteto de Metais da Orquestra de Metais de Londrina.


Alunos da rede municipal que participam das oficinas de musicalização do projeto Orquestrando o Futuro, executado pelo Programa Vencer, da Secretaria Municipal de Educação, apresentaram clássicos ao violino. 

O Coro Voz Viva, iniciativa da Corre Cultural, que tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura, também levou seu repertório para o evento.


ESPAÇOS PÚBLICOS

O prefeito Tiago Amaral (PSD) destacou que essa é uma festa planejada para as famílias londrinenses, e toda as secretarias e órgãos municipais têm se empenhado para que o cidadão possa usufruir dos espaços públicos da região com tranquilidade e segurança.


“Essa é uma demanda de toda a cidade, sejam trabalhadores, donos de bares e restaurantes, clientes. Os londrinenses e todas as famílias de Londrina queriam ver essa cidade novamente animada, que tivesse como preferência a família, o povo trabalhador e o povo de bem. É isso que a gente precisava aqui no Calçadão; aqui tem que ser um local para a gente se encontrar, esse é o grande segredo e é para isso que realmente existe esse Calçadão”, afirmou. 


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
Primeira edição do `Viva o Centro!´ celebra o espaço público
Festa na Praça da Bandeira foi inaugurada na sexta-feira (31) com apresentações musicais e culturais, exposições e gastronomia
entretenimento evento eventos evento gratuito Cultura centro Londrina
