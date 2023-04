Primeiro de Maio comemora aniversário de 72 anos com festa repleta de atrações

Após três anos sem rodeio por conta da pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina) realiza uma uma grande festa para comemorar o aniversário de 72 anos.





As atrações, que incluem rodeio e shows musicais, começam a nesta sexta-feira (28) e seguem até segunda-feira (1), no Terminal Turístico – Paranatur. A entrada é gratuita, mas a prefeitura pede a doação de um quilo de alimento não perecível.

As comemorações iniciam nesta sexta-feira (28) a partir das 20h com Marco Brasil abrindo o rodeio de touro e cavalo com os meninos de camisa preta @ekiprozetaoficial junto com os gladiadores de ouro do @circuitosafranova.





Em seguida a dupla Léo e Rafael abre a grade de shows nacionais que estarão presente no evento.

Após o show nacional na arena, a festa continua no palco dois, próximo à praça de alimentação com a apresentação dos artistas de Primeiro de Maio e Dj Herick.





O parque de diversões e a praça de alimentação funcionarão sexta-feira e sábado das 19h às 3h30; e domingo e segunda-feira das 14h às 3h30.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: