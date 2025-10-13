Primeiro de Maio recebe atendimentos da Carreta Saúde da Mulher

A Carreta Saúde da Mulher, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou nesta segunda-feira (13), às 8 horas, os atendimentos para a população de Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina). Os exames previstos na carreta serão feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e no sábado (18), das 8h às 17h. A Carreta fará o atendimento no pátio do Hospital Municipal, na Rua 15, nº 276.
As mulheres das cidades Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis e Florestópolis também receberão atendimento nesta semana.
A Carreta Saúde da Mulher possui equipamentos e equipe completa para os exames de mamografia bilateral para rastreamento (50 a 74 anos), mamografia diagnóstica, coleta de material do colo do útero para exame citopatológico, papanicolau (25 a 64 anos), além de ultrassonografia transvaginal, de mamas e tireoide.
Itinerário
A Carreta fará 13 paradas em todas as regiões do Paraná e abrangerá, pelo menos, 58 municípios com a expectativa de atender 18 mil mulheres. Após Primeiro de Maio, segue para Colorado (20 a 25 de outubro), Santo Antônio do Caiuá (27 de outubro a 1º de novembro), Mariluz (3 a 8 de novembro), Bela Vista da Caroba (10 a 15 de novembro), Nova Laranjeiras (17 a 20 de novembro), Marquinho (21 a 22 de novembro), Palmas (24 a 29 de novembro), Lapa (1º a 6 de dezembro), finalizando em Morretes (8 a 12 de dezembro).
Paraná Rosa 2025
A iniciativa do Governo do Estado, via Sesa, foi viabilizada por uma parceria com a Volkswagen do Brasil, no âmbito do programa Paraná Competitivo, e prevê investimento de R$ 10,8 milhões para a operação da carreta.
Além da Carreta da Saúde da Mulher, a sétima edição do Paraná Rosa terá diversas ações voltadas para a saúde pública, com ações de prevenção, autocuidado e acesso a serviços essenciais.
Durante o mês de outubro, 60 municípios também receberão a exibição do filme Câncer com Ascendente em Virgem, de Rosane Svartman, acompanhada de rodas de conversa que reforçam a relevância do diagnóstico precoce. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Estadual da Cultura com o Sesc-PR.
O Governo do Estado distribuirá 150 mil exemplares da Cartilha da Saúde da Mulher nas 22 Regionais de Saúde, com informações práticas sobre prevenção, autocuidado e direitos garantidos às mulheres.