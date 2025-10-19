Pesquisar

Estava embriagado

Procurado por homicídio é preso ao se envolver em acidente de trânsito em Arapongas

Redação Bonde com PM
19 out 2025 às 11:35

Arquivo Folha
Um homem foi preso na noite deste sábado (18) após se envolver em um acidente de trânsito em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Segundo o boletim da PM (Polícia Militar), a equipe policial foi acionada para atender a ocorrência e, no local, foi constatado o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

A colisão se deu entre os veículos Ford/Ka e GM/Corsa. De acordo com a polícia, o condutor do Corsa apresentava sinais visíveis de embriaguez e estava com a CNH pendente pela ausência do curso de reciclagem. Ele teria se recusado a realizar o teste do bafômetro.

O condutor do outro veículo, por sua vez, não possuía CNH e foi socorrido pela equipe do SAMU devido aos ferimentos causados pelo acidente.

Na sequência, em consulta no sistema policial, foi verificado que o condutor embriagado se encontrava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Diante disso, ele foi conduzido à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas para as devidas providências. Os veículos foram removidos ao pátio do Detran em razão das irregularidades administrativas.

acidente de trânsito infração de trânsito Embriaguez homem embriagado Homicídio Mandado de prisão em aberto
