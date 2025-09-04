Produtos eletrônicos sem nota são apreendidos em ônibus na Dez de Dezembro, em Londrina

A PM (Polícia Militar) apreendeu, na noite desta quarta-feira (3), uma grande quantidade de produtos eletrônicos sem nota fiscal sendo transportados em um ônibus rodoviário que passava por Londrina com destino a São Paulo.





Segundo o boletim policial, a abordagem foi realizada por volta das 23h, na Avenida Dez de Dezembro, após denúncia de que o veículo estaria sendo utilizado para transporte de ilícitos. Durante a vistoria, foram encontradas duas malas com diversos equipamentos, incluindo receptores de TV, celulares e controles de videogame, todos sem nota fiscal.





O passageiro responsável, um jovem de 21 anos, foi identificado e liberado após ser autuado pelo crime de descaminho, cuja pena pode variar de um a quatro anos de reclusão, de acordo com o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848 de 1940).



A Polícia Federal foi acionada e orientou pela apreensão dos itens, que foram embalados, lacrados e encaminhados à Receita Federal.





