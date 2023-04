Professor denunciado por praticar injúria racial contra alunas não poderá dar aulas

O professor que foi denunciado por praticar injúria racial contra alunas em uma escola estadual de Ibiporã não poderá dar mais aulas, segundo decisão do MPPR (Ministério Público do Paraná).





O docente de 55 anos chegou a ser preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) na segunda-feira (10), mas foi solto na noite de terça-feira (11) após passar por uma audiência de custódia.

Apesar de estar proibido de dar aulas, o professor ainda pode trabalhar em setores administrativos da escola, se a instituição desejar.





Além disso, a decisão do MPPR determina que o denunciado terá que comparecer mensalmente em juízo para informar as atividades, manter o endereço atualizado e está proibido de ficar fora de Ibiporã por mais de oito dias e de manter contato com as supostas vítimas e seus familiares.