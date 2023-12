Profis 2023 termina com R$ 61 milhões arrecadados e meta batida

O prazo de adesão ao Profis- 2023 (Programa de Regularização Fiscal) terminou na última quarta-feira (20) com participação de 32 mil contribuintes que aproveitaram os descontos oferecidos pela Prefeitura de Londrina para ficar em dia com as obrigações fiscais com o município.







De acordo com o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Perez, até quinta-feira (21) o balanço feito pela Secretaria mostra que o Profis 2023 registrou mais de 41 mil adesões e já arrecadou mais de R$ 61,550 milhões. A meta estipulada neste ano era de R$ 53 milhões. Os valores arrecadados ainda podem ser atualizados porque ainda não foram contabilizados os últimos vencimentos.

O Profis é utilizado para quitar dívidas tributárias de IPTU, ISS, ITBI, além taxas e multas de órgãos e secretarias municipais, como CMTU, Sema, Acesf e outros.







Hoje a dívida ativa do município é de cerca de R$ 1,8 bilhão. De acordo com o secretário de fazenda, todo o dinheiro arrecadado com o Profis fica na cidade. A cada R$ 1 recebido, R$ 0,60 já tem destino certo: a saúde, assistência social e educação.





Neste ano, o Profis começou em junho. Até o dia 31 de julho, o contribuinte que optou pelo pagamento à vista, recebeu 100% de desconto em juros e multa. Quem aderiu ao programa no mês de dezembro e escolheu a mesma forma de pagamento, conseguiu 70% de desconto nos juros e multa.