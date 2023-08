Programa de Atividade Física da UEL abre inscrições para seis modalidades

O Nafi (Programa de Atividade Física), do Cefe (Centro de Educação Física e Esporte) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para aulas em seis diferentes modalidades esportivas com valores acessíveis.





As atividades estão divididas entre: pilates “solo”, muay thai, musculação, tênis de campo, treinamento funcional e voleibol. Ao todo, são mais de 200 vagas disponíveis, com duas aulas semanais abertas ao público interno e externo.

Publicidade

Publicidade





Para realizar a inscrição, o interessado deverá levar um quilo de alimento não perecível para doação.





As taxas únicas para a participação, referentes a todo o semestre, são de R$ 210,00 para muay thai, musculação, treinamento funcional e voleibol. Já para o pilates solo e para o tênis de campo, são de R$ 230,00.

Publicidade





Os interessados devem comparecer pessoalmente à secretaria do Nafi/Cefe, até esta sexta-feira (11), para a inscrição. Mais informações podem ser obtidas no site do Nafi ou pelo e-mail [email protected].