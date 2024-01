Programa Educa Trabalhador está com inscrições abertas em Cambé

O programa Educa Trabalhador já está com matrículas abertas. A iniciativa da secretaria municipal de Trabalho e Profissionalização de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) em parceria com o Sesi/Senai, permite com que a população conclua o ensino médio ou fundamental, de forma gratuita e on-line.





As inscrições começam nesta segunda-feira (8), na Agência do Trabalhador (Sine), que fica na avenida Inglaterra, 774.



Interessados devem comparecer com RG, CPF (não pode ser carteira de motorista), comprovante de residência atual, certidão de nascimento ou casamento e histórico escolar do ensino fundamental.





Para completar a formação no Ensino Fundamental, o prazo para envio dos documentos termina em 26 de janeiro, com aulas tendo início no dia 5 de fevereiro. Já para o Ensino Médio, o prazo da documentação vai até 8 de fevereiro e as aulas começam em 26 de fevereiro.





A Educação de Jovens e Adultos do Sesi tem formação 100% on-line e gratuita; possibilita eliminação de disciplinas; aula ao vivo uma vez na semana, também de forma on-line, através de link enviado pelo Sesi; e estudo e provas feitas no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).





