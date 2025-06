Projeto com aulas de equitação atende crianças acolhidas por abrigos em Londrina

Com aulas de equitação aliadas a acompanhamento psicológico, um projeto social desenvolvido pelo Centro Hípico Impacto da SRP (Sociedade rural doParaná) vem promovendo o bem-estar e o desenvolvimento emocional de crianças em situação de vulnerabilidade em Londrina. A iniciativa atende, de forma gratuita, menores acolhidos por instituições da cidade e ocorre no Parque de Exposições Ney Braga.





A proposta começou a ser executada em março de 2024 e já apresenta resultados positivos. Os atendimentos são realizados três vezes por semana e buscam oferecer um ambiente acolhedor e terapêutico por meio do contato com cavalos. Atualmente, 20 crianças participam semanalmente das atividades, com previsão de expansão para até 200 atendimentos em um período de dois anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O projeto é fruto de uma contrapartida social ligada a um programa de incentivo ao esporte de alto rendimento, viabilizado por meio de renúncia fiscal. Pessoas físicas e empresas podem destinar parte do imposto de renda devido para apoiar a ação, sem custo adicional. A estrutura é coordenada pela Impacto-SRP e conta com apoio da PUC-PR, que disponibiliza estagiários do curso de Psicologia. Entre as instituições atendidas estão o Nuselon (Núcleo Social Evangélico de Londrina) e o MMA (Ministério de Missões e Adoração).





Segundo Danton Dequech, diretor de Atividades Equestres da Sociedade Rural do Paraná e responsável pela iniciativa, a proposta vai além da prática esportiva. “A criança se sente no controle, se sente capaz. Para muitas delas, o cavalo se torna um verdadeiro confidente”, afirma.





A estudante de psicologia Bruna Singer relata que os avanços no comportamento das crianças foram percebidos rapidamente. “Elas vinham com histórico de violência, brigavam entre si e eram muito agressivas. Com o acompanhamento, em um mês já observamos mudanças: hoje são mais cooperativas, alegres e felizes”, comenta.