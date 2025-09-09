Projeto da UEL avalia alternativas sustentáveis para substituir o plástico convencional

O Brasil recicla muito pouco do lixo plástico que produz, o que contribui para impactos no meio ambiente e na saúde da população, como vêm indicando os estudos sobre os microplásticos, cuja presença já foi detectada em quase tudo que se consome, desde água até alimentos. Mas se o foco não fosse apenas reciclar o plástico convencional, mas sim substituir parte de sua produção por materiais biodegradáveis? Essa solução existe e é proposta no projeto “Desenvolvimento de Materiais Biodegradáveis Utilizando Resíduos da Agroindústria”, coordenado pelo professor do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Fábio Yamashita.





O objetivo do projeto é utilizar resíduos agroindustriais provenientes da moagem de trigo e da produção de etanol de milho como insumos para a produção de materiais biodegradáveis, ou seja, produzir polímeros (compostos constituídos por longas cadeias de moléculas) biodegradáveis. A razão para usar o trigo e o milho no projeto é que são resíduos industriais gerados em abundância no país, logo, são fontes de farta matéria-prima – e de baixo custo – para serem empregados na produção de plásticos biodegradáveis.





A ideia é misturar os resíduos de trigo e de milho com outras substâncias, como amido, glicerol e poli (ácido lático) (PLA), um plástico biodegradável sintético originado da fermentação de açúcares. Nessas misturas, também chamadas blendas, o PLA é o componente principal, aquele que dará ao produto final as características do plástico, como maleabilidade e flexibilidade. Aliás, o PLA é um plástico biodegradável, entretanto, os custos para sua produção são altos, o que ainda torna a opção da indústria pelos plásticos derivados do petróleo mais economicamente atrativa. O objetivo da inserção dos resíduos de trigo e de milho nas blendas é justamente diminuir a quantidade de PLA nelas, tornando o produto final com custo-benefício mais atraente para o mercado. Na composição com o PLA, o trigo e o milho teriam a função de preencher a estrutura, ocupar espaços, reduzindo um pouco o volume de PLA nela.

O estudo usará dois processos para compor essas misturas e produzir os plásticos biodegradáveis, um por extrusão, e outro por injeção termoplástica. Esses processos já são utilizados normalmente na indústria para a produção de plásticos, o que é uma vantagem da proposta do projeto no que diz respeito à sua aplicabilidade no mercado, já que as empresas do setor que adotassem as ideias do estudo não teriam custos extras com investimentos em novas máquinas. “Nós utilizamos as mesmas metodologias, tecnologias e equipamentos que já são utilizados pelas indústrias na produção do plástico convencional, então esse é um diferencial importante do projeto”, comenta o professor.

A extrusão nada mais é do que o processo pelo qual uma máquina, sob determinada temperatura, esmaga e mistura materiais diversos, dando-lhes um formato compacto e em forma de “espaguete”, que depois será cortado em pellets (pequenos grânulos cilíndricos) para destinação comercial. Já o processo de injeção termoplástica é feito após a extrusão, quando os pellets são derretidos e dispersos em moldes predeterminados, conforme o uso que se queira dar ao material. É no processo de injeção termoplástica que os plásticos que conhecemos no dia a dia (como copos, talheres e bandejas plásticas) tomam sua forma definitiva para o consumo.

