Projeto de lei obriga Prefeitura de Londrina a identificar 'mocós públicos'

“Tal medida busca garantir a transparência sobre a propriedade do imóvel, prevenir invasões e acidentes decorrentes da permanência irregular de pessoas não autorizadas, além de facilitar a comunicação da população com os órgãos responsáveis para denúncias ou solicitações de informações”, aponta a justificativa do projeto.

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Publicidade





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: