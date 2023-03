Projeto de Tamarana pede ajuda da população para concluir reforma

Atuando desde 1996 com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Tamarana, na Região Metropolitana de Londrina (RML), o Projeto Solidariedade e Partilha Carlos Barolo (Solipar) está pedindo ajuda para conseguir arcar com os custos de uma reforma em sua sede.





Os trabalhos de maior prioridade já passaram a ser executados. Segundo a coordenadora e assistente social da instituição, Mariza Assumpção Jorge, a medida precisou ser colocada em prática porque o piso da cozinha começou a afundar.

“O Corpo de Bombeiros já tinha feito uma vistoria e pedido que a gente fizesse umas melhorias. E agora foi piorando, cedendo mais ainda. A cozinha estava muito perigosa e a gente resolveu tirar as crianças dali”, descreveu.





A empreitada também abrange a troca do telhado — as infiltrações eram constantes no imóvel — e intervenções em vigas. Enquanto isso, as 70 crianças e adolescentes que vão de segunda a sexta-feira ao Solipar têm sido atendidos no salão aos fundos do prédio principal.

COMO AJUDAR





Conforme Jorge, os custos da reforma passam de R$ 36 mil — R$ 21,5 mil para mão de obra e R$ 15,3 mil para materiais de construção.





Outras demandas ficaram pendentes e a projeção é que sejam feitas mais adiante — entre elas, adequações no salão exigidas pelos bombeiros para que o espaço possa voltar a ser locado para eventos.