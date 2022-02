Projeto do governo estadual incentiva polinização em parques

O governo do Estado lançou um programa para instalar colmeias de abelhas nativas sem ferrão nos parques urbanos do Estado. Desenvolvido pela Sedest (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), o Poliniza Paraná visa aliar a manutenção desse inseto ameaçado de extinção ao papel fundamental de polinização que a abelha desempenha no meio ambiente.

O projeto foi inspirado em uma carta de uma estudante do município de São João, no sudoeste do Paraná, que encaminhou ao secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, um pedido para proteger as abelhas.



Com isso, a Sedest, já sabendo do projeto desenvolvido pela prefeitura de Curitiba, procurou firmar uma parceria, em que a prefeitura entrou com a expertise e o governo com o comprometimento de disseminar a prática ambiental dentro de uma proposta de educação ambiental em todo o Estado.







