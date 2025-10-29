Projeto Saúde Itinerante leva atendimento multiprofissional a bairros de Cambé

A Secretaria Municipal de Saúde Pública de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) lançou recentemente o projeto Saúde Itinerante. A iniciativa é voltada principalmente, para a população de bairros e comunidades em situação de maior vulnerabilidade social ou territorial, ampliando o acesso da população aos serviços básicos de saúde e fortalecendo a Atenção Básica. A ação é uma ampliação do programa Ônibus da Saúde, que já fazia esse mesmo serviço, mas de forma mais pontual. Agora, a secretaria está ampliando o acesso e fortalecendo os vínculos comunitários com consultas, atualização de cadastros, orientação para a população, encaminhamentos e identificação de situações de vulnerabilidade.





A Secretaria Municipal de Saúde Pública identificou que muitas famílias em situação de vulnerabilidade enfrentam dificuldades de deslocamento até as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Com isso, viu que era necessária a presença itinerante de uma equipe multiprofissional para garantir mais igualdade, cuidado e acompanhamento contínuo. Além disso, o Saúde Itinerante era uma reivindicação da própria comunidade que morava em locais mais distantes das unidades de saúde.

O projeto oferta consultas médicas de clínico geral, pediatria e ginecologia; promove atendimentos de enfermagem e odontologia; atualiza cadastros domiciliares com apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS); orienta a população sobre prevenção, autocuidado e uso adequado dos serviços de saúde; e identifica situações de risco e vulnerabilidade social para encaminhamentos adequados para outros serviços, como a Assistência Social.





A Secretaria acredita que, além da ampliação do acesso a serviços básicos de saúde e atualização do cadastro da população, o Saúde Itinerante vai auxiliar no fortalecimento de indicadores; melhora da cobertura de consultas médicas e odontológicas; identificação precoce de riscos e agravos à saúde; redução de barreiras geográficas e sociais no acesso à saúde.

Ações nas empresas





Além das comunidades, o projeto também prevê ações nas empresas, uma vez ao mês, oferecendo atendimentos preventivos e educativos aos trabalhadores. Nas empresas, o foco principal é a saúde da mulher trabalhadora, que muitas vezes tem dificuldades em buscar atendimento nas UBS por conta da rotina de trabalho e responsabilidades familiares.





O ônibus do Saúde Itinerante leva serviços de prevenção e promoção da saúde da mulher, como: consultas ginecológicas, coleta de exames preventivos e orientações específicas, aproximando o cuidado do cotidiano das trabalhadoras e reduzindo barreiras de acesso.

O ônibus conta com uma equipe multiprofissional com médico clínico-geral, pediatra, ginecologista, enfermeiro, cirurgião-dentista, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos e auxiliares em saúde bucal e ACS conforme ações e escalas definidas pela Secretaria.







