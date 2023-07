Proprietária autoriza prefeitura a demolir de imóvel ocupado por usuários de drogas na Rua Belém

Um dos mais emblemáticos imóveis abandonados de Londrina, o mocó localizado na esquina da rua Belém com a Bahia, no centro, pode estar com os dias contados. A proprietária do terreno deu o aval para o município derrubar a estrutura, que há cerca de dez anos vem sendo ocupada por pessoas em situação de rua e usuários drogas, gerando insegurança na região.





De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada, existia um imbróglio familiar sobre quem seria o dono do imóvel, o que foi superado. “A Justiça determinou quem era o responsável e a pessoa deu autorização para demolir. Ela está fazendo o cadastro imobiliário na prefeitura para passar para o nome dela. Assim que isso acontecer vamos demolir”, garantiu.

Não foi estipulado um prazo que o serviço seja feito. “Estamos nos últimos trâmites do ponto de vista da legalidade. A vontade da prefeitura é de fazer a demolição há muito tempo”, afirmou.





O mocó da Belém virou palco de crimes, com suspeitos entrando em confronto com a Polícia Militar e até casos de estupro, como o registrado entre o final do ano passado e começo de 2023, quando duas mulheres denunciaram ter sido violentadas por um policial militar, que foi preso.





