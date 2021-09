Qual a relação entre o nosso dinheiro e o mercado financeiro?

Você deve ter percebido que a sua carteira anda cada vez mais digital e ter alguns trocados no bolso, passou a ser coisa rara. Literalmente. Nunca pagamos tanto com o “dinheiro de plástico” e as transações via PIX indicam uma estrada feita cada vez mais de bytes e menos de dinheiro vivo.

Para onde estamos caminhando? Essa e outras questões foram debatidas durante a quarta edição da Rodada de Conteúdos, evento online realizado na última quarta-feira (15), promovido pelo Grupo Folha de Londrina e com a participação de especialistas em mercado financeiro. Pode parecer um universo distante, mas acredite: as inovações tecnológicas já fazem parte do dia a dia das finanças do brasileiro.



Quer saber como foi? Veja na Folha de Londrina.