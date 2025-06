Quatro apostas de Londrina acertam a quadra na Quina de São João

Quatro apostas feitas em Londrina acertaram a quadra na Quina de São João, sorteada na noite deste sábado (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Uma delas é um bolão com dez números, com prêmio total de mais de R$ 37,3 mil. Na região de Londrina, a quadra ainda saiu para uma aposta de Jataizinho e três de Arapongas.





O premio principal, calculado em cerca de R$ 280 milhões, foi dividido por apostas feitas em 13 cidades de nove estados brasileiros – o Paraná não está entre eles.

Cada aposta com quatro números sorteados vai receber R$ 6.229,64. Em Londrina, o prêmio de mais de R$ 37 mil será dividido entre 17 participantes do bolão e cada um deve receber R$ 2.198. O valor mais alto é gerado devido à combinação quatro acertos com mais um número não sorteado, equivalendo a uma quadra.





Outro bolão com cinco números será dividido entre cinco apostadores, que levarão R$ 1.245,92 cada. As outras duas apostas de Londrina, também de cinco números, foram feitas por uma única pessoa, que vai levar os R$ 6.229,64.

Em Jataizinho, a quadra saiu para um bolão com sete números, numa premiação total de R$ 18.688,80. Cada um dos 20 apostadores vão ficar com R$ 934,44.





Em Arapongas, um bolão de nove números ganhou um prêmio de R$ 31.147,91. Com 43 apostadores, cada cota ficará com R$ 724,37. Outro bolão de cinco números será dividido em duas cotas de R$ 3.114,82 cada e uma aposta simples leva o valor total da quadra.





No Paraná, 125 apostas acertaram a quadra. A maior premiação ficou por conta de duas apostas com quinze números, que geraram um prêmio total de R$ 68.526,04. Um volante de Assis Chateaubriand, feito por uma pessoa, ficou com o valor total gerado. A outra aposta, em Piraquara, será dividida por 50 pessoas – cada uma vai levar R$ 1.370,52.





feitas nos municípios de Cariacica (ES), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Dourados (MS), Nova Mutum (MT), João Pessoa (PB), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Botucatu, Penápolis e São Paulo (SP).