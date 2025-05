Quatro pessoas são baleadas após discussão em briga de trânsito em Londrina

Um desentendimento no trânsito terminou em violência armada entre a noite desta quinta-feira (1º) e a madrugada de sexta (2), no bairro Vila Rica, em Londrina. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem retornou ao local da briga dirigindo um HB20 branco e efetuou diversos disparos contra um grupo de pessoas. Quatro vítimas — dois homens e duas mulheres — foram baleadas e encaminhadas a hospitais da cidade pelas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Traume em Emergência).





Segundo a PM, o ataque teria sido motivado por uma discussão, ocorrida horas antes, envolvendo várias pessoas. Testemunhas relataram que houve agressões físicas, incluindo socos em um dos veículos envolvidos. Após o conflito, um dos automóveis deixou o local, mas retornou depois, quando o condutor efetuou os disparos.

No local, foram encontradas cápsulas de munições e estojos que indicam o uso de, pelo menos, três armas diferentes. As investigações agora estão sob responsabilidade da Polícia Civil, que irá apurar os detalhes do crime e identificar os envolvidos.





A Polícia Militar destacou a importância da colaboração da população no fornecimento de informações que possam ajudar nas investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 190 e 181.