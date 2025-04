Quatro são presos com armas pesadas, bloqueador de sinal e veículo furtado em rodovia de Ibiporã

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro homens na rodovia PR-090, na zona rural de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (24). Os suspeitos estavam em um Toyota SW4 furtado e transportavam um arsenal de armas e equipamentos ilegais.





A ação teve início após informações do serviço reservado do 30º Batalhão da Polícia Militar, que apontavam que o veículo, furtado na sexta-feira (21), circulava pela região de Sertanópolis em direção a Ibiporã. Com a intensificação do patrulhamento, os policiais localizaram o carro e fizeram a abordagem.

No interior do veículo, além dos quatro ocupantes, foram encontrados um fuzil HK 416 D com dois carregadores e 60 munições, um revólver calibre 38 com uma munição, uma pistola G2C com carregador e 13 munições, além de um bloqueador de sinal. Durante a identificação dos suspeitos, foi constatado que um deles possuía cinco mandados de prisão em aberto.