Quatro são presos no estado de São Paulo por latrocínio contra taxista idoso de Cambé

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Bauru (SP), prendeu temporariamente quatro pessoas por envolvimento no latrocínio que vitimou um taxista, de 70 anos, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). As capturas aconteceram nesta quarta-feira (23).





As investigações começaram após gamiliares procurarem a PCPR para registrar seu desaparecimento. Com o auxílio de câmeras de monitoramento em Cambé, foi possível identificar que quatro indivíduos haviam embarcado no veículo da vítima.

Conforme o delegado Jayme Filho, testemunhas relataram que o taxista foi visto na tarde de terça-feira (22), momento em que desapareceu. A placa do veículo foi identificada deflagrada uma busca com alerta geral, inclusive fora do Estado do Paraná.





“A Guarda Municipal de Bauru localizou o veículo e abordou os quatro ocupantes. Durante a investigação, os suspeitos admitiram o crime de latrocínio”, explica.





Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar as circunstâncias da morte do taxista.