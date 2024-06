Questão do último concurso público da prefeitura de Londrina é anulada pela Justiça

A Prefeitura de Londrina informou que foi notificada, na tarde dessa quarta-feira (5), sobre a decisão em caráter liminar, proferida pela 1ª Vara de Fazenda Pública, sobre um questionamento feito contra o resultado de uma questão da prova objetiva do cargo de Técnico de Gestão Pública, constante no Edital 23/2024, que foi organizado pela Fundatec.





Segundo informações da assessoria jurídica do município, houve o deferimento do pedido de liminar, reconhecendo a nulidade de apenas uma questão da prova. A decisão atendeu a um pedido de três candidatos que contestaram na Justiça a questão 45 da prova, que tratou de receitas das arrecadações municipal. O conteúdo não estaria descrito no edital.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A Prefeitura de Londrina informou que nota que já acionou a empresa contratada em respeito aos candidatos, "bem como está trabalhando incessantemente para o desembaraço das circunstâncias que ensejaram tal decisão, sobretudo por que há necessidade premente de contratações para alguns cargos, sem os quais, pode ocorrer, inclusive, desassistência nos serviços prestados à população."





O resultado do concurso estava programado para 14 de junho. A jornada para os aprovados será de 30 horas por semana, com salário inicial de R$ 2.712.