Radares de Cambé registram 5,3 mil violações de trânsito em 7 dias

Cambé (região metropolitana de Londrina) ativou 28 radares de monitoramento de trânsito espalhados por diversas vias da cidade, principalmente na região central, no dia 7 de abril. Em uma semana, até a última segunda-feira (14), os equipamentos registraram 5.330 infrações de trânsito, envolvendo, principalmente, o excesso de velocidade, assim como conversões irregulares, avanço durante o sinal vermelho e paradas sobre a faixa.





Secretária municipal de Segurança Pública e Trânsito de Cambé, Thays Kuchenbecker avalia que o número de infrações é bastante elevado, sendo o principal problema o excesso de velocidade por parte dos motoristas. Das 5.330 infrações, 4.214 foram por conta da condução em alta velocidade. O número, segundo ela, pegou a equipe de surpresa, já que a expectativa era de registrar cerca de 7 mil infrações durante todo o mês de abril.

Somente no primeiro dia em que os radares começaram a operar, 943 pessoas cometeram algum tipo de infração. O número de irregularidades registradas, entretanto, caiu 23% já no segundo dia, em 08 de abril, quando foram contabilizadas 689 infrações.





“Como os equipamentos foram implantados recentemente, a população ainda não estava acostumada com essa fiscalização, mesmo com a gente fazendo campanhas e sinalizando”, explica a secretária.

Com a divulgação dos dados relacionados às infrações, segundo ela, os motoristas começaram a ficar mais espertos com a possibilidade de cometer alguma irregularidade. Além disso, Kuchenbecker garante que o sistema já envia a notificação eletrônica em até dois dias, o que pode ter contribuído para a consecutiva redução. Na segunda-feira, o número de infrações estava na casa dos 592.





De acordo com informações da prefeitura, as 28 câmeras de monitoramento de trânsito fiscalizam casos de avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa, conversão em locais proibidos e excesso de velocidade. Em 2024, foram registrados 494 sinistros, conhecidos popularmente como acidentes de trânsito, englobando atropelamentos, quedas de veículos, colisão, entre outros. Em Cambé, 10 pessoas morreram no trânsito no ano passado.





